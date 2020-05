Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 22 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche addensamento in transito sul Nordest, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime si manterranno stabili e oscilleranno fra 15 e 19 gradi.

Sabato 23 maggio il vortice di alta pressione continuerà ad espandersi e sarà rinforzato dall’arrivo di correnti calde afro-mediterranee che provocheranno un aumento delle temperature, con massime comprese fra 24 e 29 gradi, registrando un aumento soprattutto al Nord Italia. Tra sabato sera e domenica però giungerà la coda di un fronte atlantico che provocherà locali disturbi al Centro-Nord, seguito da una discesa delle temperature.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

Per saperne di più leggi qui -> Autocertificazione e spostamenti: cosa cambia dal 18 maggio

A Nord di Milano sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali. A Genova in A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Genova est è chiusa al traffico per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi.

A Sud di Bologna in A1 Bologna-Firenze (Km 215 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria.

In Abruzzo A24 Roma-Teramo (Km 84.9 – direzione: Roma) l‘uscita di Tornimparte è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 27/05/2020 provenendo da Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Teramo: L’aquila Ovest.

A Sud di Foggia in A16 Napoli-Canosa si segnala vento forte tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto. A Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) chiuso ai veicoli pesanti con peso superiore alle 7.5 tonn. tra Cava de’ Tirreni e Salerno fino alle 00:00 del 30/06/2020.