Nel corso di un concorso aziendale in casa Bentley, il direttore del design ha selezionato una versione arcobaleno della Bacalar realizzata da un dipendente.

Bentley ha recentemente organizzato un concorso online che ha sfidato i lavoratori dell’azienda e le loro famiglie a progettare il loro Mulliner Bacalar perfetto. Il direttore del design della casa automobilistica, Stefan Sielaff, ha selezionato questa creazione color arcobaleno da una donna di nome Eleanor come la migliore realizzazione esterna tra tutte le partecipanti.

Sfortunatamente, questo vivace design non sarà probabilmente su uno dei 12 Bacalar in produzione, a meno che un cliente non lo specifichi. Mettere l’intero spettro cromatico su un veicolo è qualcosa che Bentley dice che è possibile, però.

Partendo dalla parte superiore dell’auto e muovendosi verso il basso, il Bacalar indossa sette tonalità del vasto numero di scelte di Bentley:

Dragon Red II è un colore brillante, che è apparso in precedenza sui veicoli di lancio per la Continental GT V8 nel 2012 e più recentemente sul V8 Bentayga.

è un colore brillante, che è apparso in precedenza sui veicoli di lancio per la Continental GT V8 nel 2012 e più recentemente sul V8 Bentayga. Orange Flame utilizza vernice con pigmento alla mica e alluminio in polvere.

utilizza vernice con pigmento alla mica e alluminio in polvere. Yellow Flame è la stessa tonalità del Bacalar per il suo debutto originale.

è la stessa tonalità del Bacalar per il suo debutto originale. Apple Green è una delle opzioni di colore su misura di Bentley.

è una delle opzioni di colore su misura di Bentley. Jetstream II è la versione blu polvere dell’azienda con una finitura metallizzata.

è la versione blu polvere dell’azienda con una finitura metallizzata. Il blu paillettes viene da un cliente che ha richiesto un’auto da abbinare al suo abito da ballo preferito ed è ora parte della tavolozza disponibile per i veicoli del marchio.

viene da un cliente che ha richiesto un’auto da abbinare al suo abito da ballo preferito ed è ora parte della tavolozza disponibile per i veicoli del marchio. Anche il viola azzurro viene da una richiesta di un cliente. In questo caso, un cliente ha chiesto un colore abbinato al fiore viola africano.

Tutte le 12 unità del Bacalar hanno già acquirenti, e l’azienda chiede 1,5 milioni di euro. L’energia per la roadster deriva da un biturbo W12 da 6,0 litri che produce 650 cavalli e 900 Newton-metri di coppia. Bentley sostiene che il modello a corsa limitata può raggiungere i 100 chilometri all’ora in 3,5 secondi e raggiungere una velocità massima superiore a 322 km/h.