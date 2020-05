Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 20 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, con fenomeni in assorbimento che potrebbero però ripresentarsi nel pomeriggio sull’Emilia Romagna. Tempo instabile al Centro-Sud con piogge diffuse un po’ ovunque e fenomeni di carattere temporalesco lungo la fascia appenninica. Temperature in netto calo al Sud, stabili altrove, con massime comprese tra 22 e 27 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

Per saperne di più leggi qui -> Autocertificazione e spostamenti: cosa cambia dal 18 maggio

All’altezza di Rovigo sulla A13 Bologna-Padova (Km 74.8 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Boara per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Bologna in A13 Bologna-Padova (Km 7.9 – direzione: Bologna) coda in entrata a Bologna Interporto verso Bologna per senso unico alternato.

A Pistoia sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 39 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Montecatini Terme per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. A Firenze in A1 Bologna-Roma (Km 287.5 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Impruneta per materiali dispersi.

A Sud di Roma sulla A1 Roma-Napoli (Km 589 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Valmontone e Colleferro per incidente.

Tra Caserta e Napoli sulla A1 Roma-Napoli (Km 748 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Caserta sud e Nodo A1/Acerra-Afragola per incidente. Rallentamenti per pioggia sulla A30 Caserta-Salerno tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.