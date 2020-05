In questo video molto particolare vedremo a confronto due giganti dell’elettrico: La Tesla Model S P100D contro l’ammiraglia della Porsche, il Taycan Turbo S.

È l’incontro più affascinante del mondo delle auto elettriche. Certo, vediamo sempre i veicoli Tesla confrontarsi con una moltitudine di altre auto, ma di solito sono della varietà a gas. Questo perché oggi sul mercato non ci sono altri veicoli elettrici che possano avvicinarsi a superare la Tesla Model S, e persino la Model 3. Questo fino all’arrivo della Porsche Taycan.

La Porsche Taycan Turbo S è l’unica auto elettrica attuale in grado di tenere il passo, se non di superare, delle auto più veloci della Tesla. Tuttavia, la Tesla continua a fare aggiustamenti e ad aggiornare i suoi veicoli per farli funzionare meglio. In realtà abbiamo visto la Tesla Model S contro la Porsche Taycan Turbo S solo poche volte, e ogni volta la sfida sembra essere un po’ diversa.

In ogni caso, il video qui sotto è breve, piacevole e divertente da guardare.

Descrizione video Pilot Tseno su YouTube:

Tesla Model S P100D vs Porsche Taycan Turbo S Drag Race!

Ciao ragazzi e ragazze, è il vostro pilota che vi parla, oggi ho qualcosa di molto speciale per voi! Una drag race tra i due titani elettrici. La Porsche Taycan Turbo S contro la Tesla Model S P100D Tesla Model S P100D 2019 Ludicrous +

Questo è l’episodio 1 della prossima domenica delle supercar bulgare, che abbiamo girato un paio di giorni fa. Spero che vi piaccia e che rimaniate sintonizzati per gli altri mostri dell’introduzione video.

Un grande grazie a Todor e Avtosiasti per aver reso possibile questo episodio! Non vedo l’ora di portarvi un altro fantastico contest.