Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 19 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, con qualche possibile fenomeno residuo tra bassa Lombardia ed Emilia Romagna. Tempo fortemente instabile al Centro-Sud, con precipitazione maggiormente diffuse sulla riviera adriatica e sulla fascia appenninica, con fenomeni anche di carattere temporalesco, specie su Salento e Calabria meridionale. Temperature minime comprese fra 14 e 18 gradi.

Giovedì 21 maggio fenomeni in attenuazione al Sud, con precipitazioni ancora presenti sulle regioni dell’estremo meridione. Tempo stabile e soleggiato sul resto d’Italia, pur con qualche velatura in transito lungo le Alpi di confine ma senza fenomeni. Le temperature massime subiranno un lieve rialzo e saranno comprese fra 23 e 28 gradi, di poco inferiori sulla Calabria jonica. Ma nelle ore seguenti rimonta l’anticiclone che riporterà temperature oltre la media stagionale almeno fino al termine della settimana.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

Per saperne di più leggi qui -> Autocertificazione e spostamenti: cosa cambia dal 18 maggio

A Genova traffico a rilento sulla A12 Genova-Livorno (Km 4 – direzione: Rosignano) tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori.

A Bologna in A13 Bologna-Padova (Km 7.9 – direzione: Bologna) coda in entrata a Bologna Interporto verso Bologna per Senso unico alternato.

All’altezza di Ancona rallentamenti per pioggia sulla A14 Bologna-Pescara tra Senigallia e Ancona sud. A Nord della Capitale sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia vento forte tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia.

A L’Aquila sulla A24 Roma-Teramo (Km 84.9 – direzione: Roma) l‘uscita di Tornimparte è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 27/05/2020 provenendo da Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Teramo: L’aquila Ovest.