Nonostante il ritardo causato dalla pandemia di coronavirus, GMC ha voluto mostrare la nuova apertura open-roof del futuro Hummer elettrico.



GMC aveva già annunciato a marzo che l’Hummer elettrico sarebbe stato dotato di pannelli rimovibili per il tetto. Avremmo dovuto vedere questo e il resto del pickup oggi, ma il coronavirus ha costretto la compagnia a ritardare la presentazione a tempo indeterminato. Invece, però, la casa automobilistica ci sta offrendo un primo sguardo al design unico del tetto rimovibile del veicolo in un breve video teaser.

In soli 25 secondi, il teaser punta verso il cielo, mentre attraversa lentamente le tre aperture del tetto. Una grande apertura si trova sopra i passeggeri anteriori, mentre la parte posteriore presenta un design a T. GMC dice nel comunicato allegato al teaser che l’Hummer EV sarà dotato di “pannelli del tetto facilmente rimovibili per fornire un’esperienza unica all’aria aperta”. GMC raggiunge questa esperienza con quattro pannelli del tetto rimovibili, a seconda del sito di consumo del mezzo. Una barra a T anteriore rimovibile rappresenta la grande apertura sopra i sedili anteriori. Il video mostra anche alcuni grandi pannelli del cruscotto.

Anche se GMC ha annullato la presentazione prevista per oggi, la casa automobilistica ha detto che lo sviluppo continua imperterrito. Un piccolo avviso in basso a destra del teaser dice che la disponibilità iniziale sarà nell’autunno 2021.

Quando arriverà, non troveremo all’interno il V8 che lo ha reso un’icona. Invece, riceverà le batterie Ultimum della GM e fino a tre motori elettrici. Produrranno fino a 1.000 cavalli e 15.591 Newton-metri di coppia per asse – ma la cifra della coppia è un po’ fuorviante. L’azienda dice che lo sprint da 0 a 100 avverrà in 3,0 secondi.

L’Hummer elettrico non sarà l’unico pick-up che offrirà pannelli del tetto rimovibili. Anche la Jeep Gladiator lo fa, ma questi due veicoli non sono concorrenti. La GMC si fattura come marchio premium, e ci aspettiamo che la Hummer EV da 1.000 CV, tutta elettrica, non sia diversa. GMC non ha ancora fornito un quadro completo di cosa aspettarsi dall’Hummer elettrico, anche se speriamo che altri teaser nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci daranno più informazioni.