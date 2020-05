Tragico incidente in provincia di Modena: un uomo di 73anni è rimasto schiacciato tra la sua Jaguar e il guard rail durante un sopralluogo per motivi di lavoro.

Stamane un uomo di Orvieto di 73 anni è rimasto schiacciato dalla sua Jaguar. Intorno alle 10:30 è sceso dalla sua vettura mentre era nella frazione Marzaglia, a Modena, ma ha dimenticato di inserire il freno a mano. Così la sua Jaguar, dotata di cambio automatico, ha iniziato a muoversi verso il guard rail. Nel tentativo di risalire a bordo per fermarla il proprietario è rimasto schiacciato tra la carrozzeria e le lamiere.

Secondo quando appurato dai vigili il 73enne era arrivato con la sua auto in un’area di pertinenza dello scalo merci tra via Emilia Ovest e via Rametto, per un sopralluogo tecnico della struttura. Alcune persone e un collega hanno allertato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con medico a bordo, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ad occuparsi dei rilievi la Polizia Municipale che ha anche ascoltato alcuni testimoni. Sconvolti gli amici e colleghi della Ceprini Costruzioni di Orvieto che hanno assistito alla scena, hanno fatto di tutto per provare ad aiutare l’uomo ma non c’è stato nulla da fare.