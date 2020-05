Acura torna a far parlare di sé con il primo teaser dedicato a quella che sarà molto probabilmente la top di gamma della casa, l’Acura TLX 2021.

Il piano di Acura di riaffermare se stessa come marchio orientato alla performance fa un grande passo nella giusta direzione con il ritorno della variante Type S. La nuova Acura TLX 2021, che debutterà in digitale il 28 maggio, è dotata di un modello Type S top di gamma, la prima auto a portare la targa in oltre 10 anni. Sarà anche il viaggio inaugurale per il nuovo V6 turbo da 3,0 litri del marchio.

Oltre a questo, i dettagli sono ancora scarsi. Abbiamo già dato una sbirciatina alla nuova vettura, grazie a una recente fuga di notizie, ma che non includeva alcun dettaglio di design sulla Type S. Ad accompagnare l’annuncio c’è un’immagine teaser della nuova Type S, che abbiamo ravvivato un po’ per mettere in evidenza altri dettagli. L’immagine mostra la parte posteriore dell’auto, punteggiata da quattro massicci terminali di scarico quadrupli, uno spoiler per il coperchio del bagagliaio di buon gusto e un diffusore posteriore. Guardando più da vicino si vedono due badge: Type S a sinistra e SH-AWD a destra. Quest’ultimo denota il sistema Super Handling All-Wheel Drive di Acura, che, naturalmente, il nuovo Type S utilizzerà.

Per quanto riguarda il V6 turbo da 3.0 litri non si sa ancora molto. L’unico altro sei cilindri turbo nella scuderia del marchio al momento è l’NSX, che utilizza un V6 biturbo da 3,5 litri. Il TLX 2020 utilizza un V6 da 3,5 litri aspirato naturalmente che gli permette di erogare 290 cavalli e 362 Newton-metri.

Speriamo che l’Acura riempia alcuni degli spazi vuoti nei prossimi giorni con il debutto ufficiale della vettura. Ma anche un’immagine oscura e vaga è sufficiente per evocare temporaneamente i ricordi di un marchio che una volta produceva fantastiche auto sportive e che sta cercando ancora una volta di fare lo stesso.