Bernie Ecclestone spinge Sebastian Vettel verso la Mercedes, mentre un grande ex della Ferrari come Felipe Massa non crede a questa ipotesi

L’ipotesi di vedere accasarsi Sebastian Vettel alla Mercedes, costruendo il dream team da dieci Mondiali con Lewis Hamilton e tentando di prendersi la rivincita sulla Ferrari, è talmente affascinante che non mancano gli addetti ai lavori che fanno apertamente il tifo per vederla realizzare.

Tra questi c’è l’ex patron della Formula 1, nonché noto amico personale del pilota tedesco, Bernie Ecclestone. Che dà un consiglio spassionato alla Freccia d’argento: “Nella situazione attuale, la Mercedes dovrebbe considerare l’ingaggio di un eroe tedesco come Sebastian”, sostiene l’89enne ai microfoni del sito specializzato inglese F1 Insider. “Questo creerebbe una spinta emotiva per i dipendenti e manderebbe anche segnali positivi al mondo esterno. L’effetto a livello di immagine di Vettel alla Mercedes sarebbe pazzesco”.

Quanto alla rottura del sodalizio con la Rossa, Ecclestone l’ha considerata praticamente inevitabile: “Tra lui e la Rossa non si è mai creata quella stessa magia che c’era ai tempi di Michael Schumacher con gli italiani”, chiosa Bernie. “Il team e i vertici non l’hanno mai sostenuto così come fecero con Michael”.

Massa non crede in Vettel alla Mercedes

Ma, a proposito di Ferrari, c’è anche un grande ex che sostiene esplicitamente tutto il suo scetticismo nei confronti del possibile passaggio di Vettel a Stoccarda. Si tratta di Felipe Massa: “Lewis si trova in una posizione incredibile, e se dovesse rinnovare il suo contratto, per Vettel sarebbe difficile andare alla Mercedes”, ha spiegato ai microfoni dell’emittente tedesca Ran. “Il pubblico adorerebbe vedere un confronto interno del genere, e anche i media. Ma non so se funzionerebbe per il team. Non dimentichiamo che in passato hanno avuto problemi con Hamilton e Rosberg, e dunque non so se avranno intenzione di riprovarci”.

Secondo Massa, Vettel dovrebbe piuttosto prendere in considerazione altre alternative: “Spero che Sebastian possa trovare un modo per dimostrare il pilota che è. Forse può andare alla Renault”.