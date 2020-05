Carlos Sainz ha commentato la firma da parte del figlio Carlos Sainz Jr. con la Ferrari con la quale correrà dalla prossima stagione.

Carlos Sainz Jr. non ha avuto di certo vita facile in carriera a causa del suo cognome pesante che lo ha portato spesso a paragoni scomodi. Suo padre è uno dei piloti rally più forti e famosi della storia, che ha vinto anche l’ultima edizione della Dakar.

In questi anni però, Carlos Sainz Jr., grazie alla sua intelligenza è riuscito a smarcarsi dal ruolo di figlio d’arte. Lo spagnolo per prima cosa ha mantenuto sempre un profilo basso mostrandosi raramente con il padre nel paddock e soprattutto ha lavorato sodo ottenendo grandi risultati, soprattutto nell’ultima stagione in McLaren.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Carlos Sainz: “Lo vedo felice”

Come riportato da “Sky Sport”, papà Sainz ha così commentato la firma da parte del figlio con la Ferrari: “Sono felice, è un orgoglio come padre, ha lavorato molto e sta facendo una grande carriera. Io sono felice e soprattutto lo vedo molto felice. Carlos al momento non può parlare molto. Quello che posso dire è che è molto felice, ma appena potrà parlerà. Questa è una cosa davvero speciale di cui parlare”.

Lo spagnolo ha poi così concluso: “Lui ha un talento eccezionale. A volte il nome aiuta, altre volte ti complica le cose, ma sono sicuro che sorprenderà tutti i fan della Ferrari come ha fatto in McLaren. Quando ha voluto cominciare con i kart ho voluto che mi desse prova delle sue abilità. Ho visto quello che ha fatto e ha sorpreso me e gli altri. In passato abbiamo avuto tensioni, ma ora è un’altra storia”.

Antonio Russo