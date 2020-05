Jorge Martin commenta le voci sul possibile trasferimento in MotoGP su Ducati. La sua prima scelta è KTM, però pensa che la Desmosedici faccia al caso suo.

C’è anche Jorge Martin nella lista dei giovani piloti che Ducati considera per il futuro. Il campione del mondo Moto3 del 2018 è al secondo anno di Moto2 e viene riconosciuto come un grande talento.

Come lui, anche Enea Bastianini e Lorenzo Baldassarri vengono tenuti sotto osservazione dalla casa di Borgo Panigale. Dopo aver puntato su Francesco Bagnaia nel 2019, un altro rider dalla classe intermedia potrebbe arrivare nel 2021.

Martin su MotoGP e interesse Ducati

Martin in un’intervista concessa al podcast ‘Cambia el Mapa!’ ha commentato le parole di apprezzamento di Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati: “Se delle squadre del MotoGP™ ti tengono in considerazione è perché stai facendo qualcosa di giusto. Comunque la mia prima opzione per passare in MotoGP è con la KTM e spero di avere la possibilità di cambiare categoria con loro”.

Il pilota spagnolo è legato alla KTM ed è normale che si esprima così. Ma sa che salire sulla Desmosedici gli permetterebbe di fare prima dei risultati: “La Ducati è una moto che potrebbe essere adatta per al mio stile di guida attuale. Potrei adattarmi meglio. Quest’anno su Kalex devo cambiare e poi, in base a dove correrò l’anno prossimo, lo cambierò di nuovo”.

Prima di pensare alla MotoGP, deve comunque fare risultati in Moto2 e ne è consapevole: “Devo dimostrare di potermi battere per la vittoria, per i podi e cercare di dare il meglio di me. Non nascondo il desiderio di passare l’anno prossimo in MotoGP”. Sarà il suo manager ad occuparsene, lui dovrà restare concentrato sull’attuale categoria in cui corre.

Tra l’altro KTM ha fatto sapere di voler confermare gli attuali piloti, sia nel team ufficiale che in quello satellite. Dunque Martin potrebbe non trovare spazio con la casa austriaca e allora può, eventualmente, decidere di accettare un’offerta Ducati.