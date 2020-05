Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 19 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord, con fenomeni diffusi quasi ovunque e di carattere temporalesco su Piemonte e litorale adriatico. Più stabile al Sud, pur registrando qualche piovasco su Campania, Molise e Sardegna già nel corso della notte. Temperature minime in calo e comprese fra 14 e 18 gradi.

Questo vortice di bassa pressione avrà una durata di 48 ore e interesserà anche il Sud nella giornata di mercoledì 20 maggio. Al Nord schiarite generali, fenomeni residui al Centro e forte instabilità sul Mezzogiorno, con temporali previsti su Puglia meridionale e Calabria tirrenica. Le massime, in rialzo al Nord, oscilleranno fra 23 e 28 gradi.

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

A Genova sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Tra Bologna e Firenze in A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Milano) tratto chiuso tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 fino alle 17:00 del 19/05/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Badia su Variante di valico. A Sud di Pisa sulla A12 Genova-Rosignano pioggia tra Pisa Centro e Barriera di Rosignano.

A L’Aquila sulla A24 Roma-Teramo (Km 84.9 – direzione: Roma) l‘uscita di Tornimparte è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 27/05/2020 provenendo da Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Teramo: L’aquila Ovest.

All’altezza di Napoli sulla A3 Napoli-Salerno (Km 3.6 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra San Giovanni e Bivio A3/A1 Milano-Napoli per lavori in corso.