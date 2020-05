Charles Leclerc è il nuovo testimonial di Giorgio Armani per la linea Made to Measure. Il monegasco è sempre di più una star della F1.

In questi ultimi anni ben pochi piloti sono riusciti a monopolizzare l’interesse dei media. Dopo l’era Schumacher solo Fernando Alonso e Lewis Hamilton sono riusciti a creare un certo movimento attorno a loro in F1. In particolare il britannico ha firmato diversi contratti con gli sponsor diventando un vero uomo-azienda.

Tra i nuovi arrivati in F1 in questi anni l’attenzione dei media si è concentrata in particolare su Max Verstappen e Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha creato un proprio logo riassunto nelle iniziali del suo nome, ha già dato vita ad una sua linea di kart e soprattutto è diventato il nuovo testimonial di Giorgio Armani.

Leclerc: “La moda è sempre stata una mia passione”

Leclerc, che è stato salutato dal noto marchio italiano con tre foto ha così commentato la cosa: “Sono estremamente felice di annunciare che ora sono un ambasciatore del marchio Giorgio Armani e della sua linea Made to Measure”.

Il monegasco ha così concluso: “La moda, insieme alla musica e al motorsport sono state da sempre le mie passioni e rappresentare da subito un marchio così iconico è per me un grande onore”.

Antonio Russo