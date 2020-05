Sempre più vicini alla conferma del Gran Premio inaugurale della Formula 1 2020 in Austria. E la Red Bull spera di avere anche gli spettatori

La pandemia del coronavirus allenta la sua morsa sul mondo e, anche in Formula 1, cresce l’ottimismo. Sembra ormai solo una formalità imminente la conferma dei piani per prendere finalmente il via del Mondiale a quattro ruote dal prossimo luglio con il Gran Premio d’Austria.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Ma la Red Bull, proprietaria del circuito dello Spielberg, vuole spingersi addirittura oltre: è convinta di poter disputare la prima gara del campionato non a porte chiuse, bensì con gli spettatori regolarmente seduti sulle tribune.

Red Bull spinge per gli spettatori, il governo austriaco frena

“Speriamo di ricevere presto una risposta dal ministero della Salute”, ha dichiarato Helmut Marko, plenipotenziario dell’azienda di bibite energetiche in Formula 1, ai microfoni della tv Orf. “Anche se al momento il piano prevede una ‘gara fantasma’, credo che se la situazione globale del coronavirus continuerà a migliorare, potremmo anche prendere in considerazione l’ammissione di una quantità limitata del pubblico. Al momento le condizioni evolvono in modo talmente rapido che dobbiamo restare a vedere cosa accadrà. Se le cose dovessero continuare ad essere così positive, allora perché no?”.

Uno scenario che, per il momento, è stato escluso dal governo austriaco. Il ministro dello Sport Werner Kogler ha frenato: “Non credo che i consiglieri del ministro della Salute stiano attualmente pensando di permettere grandi eventi con molti spettatori”, ha spiegato al quotidiano Salzburger Nachrichten. “Sarebbe una sorpresa per me. Il fattore decisivo sarà costituito dai regolamenti di ingresso e di uscita”.