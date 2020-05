Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 18 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato al Nord, pur con qualche piovasco residuo sulle Alpi centrali. Tempo instabile al Centro, con rovesci maggiormente incentrati tra Marche e Toscana. Cieli poco nuvolosi al Sud ma senza fenomeni degni di nota, salvo in Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio si registreranno piogge sulle località centro-settentrionali dell’isola. Temperature massime stabili, in leggero ribasso al Sud, comprese fra 23 e 28 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) traffico rallentato tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso.

A Genova sulla A12 Genova-Livorno (Km 3 – direzione: Rosignano) coda di 3 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori in corso.

A Firenze sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 8 – direzione: Pisa) traffico a rilento tra Bivio A11/A1 Milano-Napoli e Prato est per Materiali dispersi. Sulla A1 Firenze-Roma pioggia tra Chiusi e Orvieto.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

All’altezza di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito ai veicoli pesanti con peso superiore alle 7.5 tonn. tra Cava de’ Tirreni e Salerno fino alle 00:00 del 30/06/2020.