Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 18 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord con fenomeni, anche di carattere temporalesco, soprattutto fra Toscana e Veneto. Tempo più stabile al Sud pur con cieli poco nuvolosi: possibili piovaschi fra Casertano e Molise e piogge diffuse sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in lieve calo al Sud, comprese fra 16 e 19 gradi.

Martedì 19 maggio ancora tempo instabile al Centro-Nord, specialmente sul Nordest e lungo la fascia appenninica. Più stabile al Sud e sulle Isole, pur con qualche fenomeno sparso lungo la catena appenninica e la Sardegna meridionale. Le temperature massime subiranno un altro leggero calo al Sud e saranno comprese fra 21 e 26 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione senza dover portare con sé l’autocertificazione. Possibili gli spostamenti anche per intrattenimento, non solo per motivi di lavoro, salute o fare visita ai congiunti. Diversamente, per gli spostamenti fuori regione occorre ancora il modulo di autocertificazione e provare che il viaggio abbia motivo di lavoro, salute o ritorno al proprio domicilio.

Per saperne di più leggi qui -> Autocertificazione e spostamenti: cosa cambia dal 18 maggio

Tra Alessandria e Genova sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Ovada ed il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole in direzione nord, il traffico è bloccato con code di 2 km, a seguito di un incidente avvenuto al km 35 nel quale sono rimasti coinvolti un’auto ed un camion; quest’ultimo nell’impatto ha perso in carreggiata parte del carico composto da ghiaia. Al momento si registrano 3 km di coda.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 272 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. Rallentamenti per pioggia sulla A14 Bologna-Ancona tra Pesaro e Marotta.

A L’Aquila sulla A24 Roma-Teramo (Km 84.9 – direzione: Roma) l‘uscita di Tornimparte è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 27/05/2020 provenendo da Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Teramo: L’aquila Ovest.

Fra Pescara e Sulmona sulla A25 Torano-Pescara vento forte tra Pratola Peligna-Sulmona e Torre de’ Passeri-Casauria.