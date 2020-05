Ford porta nel mercato europeo un’edizione speciale denominata Thunder del suo Ranger, in un numero molto limitato di esemplari.

Un’edizione speciale Thunder del pick-up Ford Ranger sarà disponibile in mercati selezionati in tutta Europa a partire dalla fine di quest’estate. Limitato a soli 4.500 esemplari per l’intero continente, il veicolo verrà fornito con il motore diesel biturbo da 2,0 litri del Ranger Raptor, oltre a una serie di modifiche stilistiche.

Basato sull’high-end Ranger Wildtrak, il Thunder si distingue per la sua verniciatura Sea Grey che si distingue per le audaci luci rosse sulla griglia e i cerchioni sportivo. I distintivi Thunder a effetto tridimensionale adornano le porte d’ingresso, mentre il logo Ranger è rifinito in nero opaco.

Le finiture nere si trovano anche sulla griglia anteriore, sul paraurti posteriore e sui bordi dei fendinebbia, oltre che sulle maniglie delle portiere. Anche le leghe da 18 pollici sono nere, mentre i fari a LED sono oscurati. Come opzione, i clienti possono anche avere un’avvolgibile nera verniciata a polvere Mountain Top per il pianale di carico posteriore.

La combinazione di colori prosegue all’interno, dove i sedili in pelle ebano sono arricchiti con ricami rossi Thunder e cuciture a contrasto in tinta. I tappetini per il pavimento neri sono di serie, insieme alle piastre del battistrada che si illuminano di rosso.

Ad alimentare il tutto è il motore diesel da 2,0 litri e 210 CV del modello Ranger Raptor off-road performance. Dotato di due turbocompressori, il motore utilizza una piccola turbina per aumentare la reattività di fascia bassa, poi passa a una turbina più grande per la massima potenza di fascia alta.

Come il Raptor, il Thunder ha di serie un cambio automatico a 10 marce e quattro ruote motrici, ma manca alcune delle aggiunte della Dakar-spec del Raptor. Ciononostante, Ford dice che il veicolo sarà “altamente competente” fuoristrada.

In totale, 4.500 Thunder saranno costruiti per il mercato europeo. Ford afferma con orgoglio che il 2019 è stato il migliore anno nella storia del Ranger in termini di vendite in Europa, con 52.500 esemplari consegnati ai clienti.

“Con un look più tagliente per i clienti che non temono di essere notati, il nuovo Ranger Thunder sarà una presenza inconfondibile“ ha detto Hans Schep, direttore generale del braccio veicoli commerciali della Ford in Europa. “Questa capace, confortevole ed elegante aggiunta alla gamma di pick-up più venduta in Europa è tanto resistente e versatile quanto carismatica”.