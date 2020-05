Nonostante un incidente alla prima curva, Pascal Wehrlein riesce a recuperare fino a vincere l’ePrix virtuale di Hong Kong di Formula E e portarsi in testa

Secondo successo di fila per Pascal Wehrlein nella Race at Home Challenge, il campionato virtuale organizzato con finalità benefiche, a favore dell’Unicef, dalla Formula E. Il pilota tedesco della Mahindra è riuscito a recuperare da un incidente di cui era stato vittima alla prima curva sul circuito virtuale di Hong Kong fino a conquistare la testa della corsa, approfittando anche del ritiro del precedente leader, il nostro Edoardo Mortara.

Grazie a questo successo, Wehrlein supera Maximilian Guenther, rimasto a secco di punti per la prima volta in quattro gare, al vertice della classifica generale. “Oggi è stata una corsa un po’ speciale”, commenta Wehrlein, “per via delle condizioni di bagnato in qualifica. Non me lo aspettavo, è stata una sorpresa per tutti. La gara è stata un po’ caotica all’inizio e la mia macchina è rimasta un po’ danneggiata. Lo sterzo piegava tutto a sinistra, ma anche sull’asciutto sono riuscito ad essere veloce e ce l’ho fatta”.

Nella Challenge Grid, dedicata ai gamer professionisti, vince Lucas Mueller, al termine di un lungo inseguimento su Joshua Rogers, e si avvicina a Kevin Siggy al comando della generale.

Formula E, ePrix virtuale di Hong Kong: risultati

1 Pascal Wehrlein 15:13.727 (26) 2 Stoffel Vandoorne +4.033 (18) 3 James Calado +11.828 (15) 4 Nyck de Vries +14.756 (12) 5 Edoardo Mortara +17.801 (11) 6 Antonio Felix da Costa +18.409 (8) 7 Robin Frijns +19.113 (6) 8 Oliver Turvey +24.696 (4) 9 Sebastien Buemi +25.288 (2) 10 Oliver Rowland +25.458 (1) 11 Ma Qing Hua +27.277 12 Mitch Evans +29.875 13 Daniel Abt +33.877 14 Nico Mueller 12 giri 15 Andre Lotterer 11 giri 16 Neel Jani 10 giri 17 Jerome D’Ambrosio 9 giri 18 Felipe Massa 8 giri 19 Maximilian Guenther 7 giri 20 Sam Bird 4 giri 21 Lucas di Grassi 4 giri 22 Alexander Sims 4 giri 23 Brendon Hartley 2 giri 24 Jean-Eric Vergne 0 giri

Formula E virtuale, classifica piloti

Pascal Wehrlein Mahindra Racing 71 Maximilian Guenther BMW i Andretti Motorsport 65 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ 58 Robin Frijns Envision Virgin Racing 46 Neel Jani TAG Heuer Porsche 24 Nick Cassidy Envision Virgin Racing 19 Nico Mueller GEOX DRAGON 19 James Calado Panasonic Jaguar Racing 19 Oliver Turvey NIO 333 18 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ 18 Oliver Rowland Nissan e.dams 17 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing 13 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 8 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 6 Felipe Massa ROKiT Venturi Racing 4 Sebastien Buemi Nissan e.dams 3 Jerome D’Ambrosio Mahindra Racing 2 Ma Qing Hua NIO 333 1 Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 1 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 0 Lucas di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler 0 Daniel Abt Audi Sport ABT Schaeffler 0 Brendon Hartley GEOX DRAGON 0 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 0 Sam Bird Envision Virgin Racing 0

