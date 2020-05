Valentino Rossi si è detto soddisfatto del risultato ottenuto durante la gara virtuale di Misano dove è riuscito a salire sul podio.

Valentino Rossi è riuscito a conquistare il suo primo podio virtuale in carriera. Nella sua Misano, infatti, grazie anche ad una doppia caduta nel finale di Fabio Quartararo, il Dottore ha tagliato il traguardo come terzo classificato alle spalle dei fratelli Marquez.

Il #46 dopo un inizio rocambolesco in cui è stato protagonista di una caduta dopo un contatto con Alex Marquez ha tenuto un buon ritmo restando stabile per tutta la gara in 4a piazza. Negli ultimi giri però Quartararo prima è caduto insieme allo stesso Alex Marquez e poi è scivolato prima dell’ultima curva spalancando al Dottore le porte del podio.

Valentino felice anche per i tifosi

Valentino Rossi ha così commentato questo risultato virtuale: “Sono felice di aver preso parte alla gara virtuale di Misano di MotoGP. Mi sono allenato un po’ di più e penso che il nuovo gioco MotoGP 2020 sia molto bello. Questa volta sono stato abbastanza veloce e nelle qualifiche sono andato bene. Sono partito a metà della seconda fila tra Maverick e Marc Marquez“.

Il Dottore ha così concluso: “La gara è stata buona. Sfortunatamente sono caduto al primo giro, ma poi sono riuscito a mantenere un buon ritmo e aumentare il ritmo. Sono arrivato al quarto posto e non ero lontano dai primi tre. Sono molto felice di questo terzo posto perché è la mia gara di casa virtuale. Sono felice per il team e anche per i fan”.

Antonio Russo