Domenica variabile con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Addensamenti più diffusi al Nord, con fenomeni in esaurimento, ma persisteranno precipitazioni su Alpi lombarde e venete. Dal pomeriggio piogge in espansione lungo tutta la fascia alpina. Al Centro possibili piogge sulle zone più interne dell’alta Toscana. Temperature stazionarie, in lieve calo al Sud, comprese tra 25 e 30 gradi. Mari mossi i bacini occidentali, poco mossi o mossi gli altri.

Da lunedì 4 maggio è iniziata la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Sulla A9 Lainate-Svizzera pioggia tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) resta chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

All’altezza di Pescara si segnalano piogge sulla A25 Torano-Pescara tra Pescina e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto. A Roma sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA vento forte tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.