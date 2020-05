Gran gara a Misano per la MotoGP Virtual con la vittoria nel finale di Alex Marquez ai danni di Marc. Podio, invece, per Valentino Rossi.

La MotoGP Virtual è scesa in pista a Misano. Grande attesa per Valentino Rossi che dopo un turno di stop è tornato al joystick per correre nel suo Gran Premio di casa, anche se solo in maniera virtuale in attesa di ritrovare la sua M1 vera, si spera, per fine luglio.

Pronti via c’è subito una mega-caduta alla partenza che coinvolge molti piloti. Anche Valentino Rossi scivola a causa di un contatto con Alex Marquez nelle prime battute. Nonostante questo però i due sono grandi protagonisti della gara virtuale.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Duello finale tra i fratelli Marquez

Per gran parte della gara davanti c’è grande battaglia al millesimo tra Alex Marquez e Fabio Quartararo, che proprio quando mancano pochi giri al traguardo si scontrano finendo entrambi a terra.

A quel punto Marc Marquez ha superato entrambi. Alex però ha messo nel mirino il fratello e lo ha prima raggiunto e poi superato all’ultima curva vincendo la gara e facendo doppietta in casa Marquez. Dietro di loro, invece, Quartararo, nel vano tentativo di raggiungerli è scivolato nelle ultime tornate spalancando a Valentino Rossi le porte del primo odio virtuale in carriera.

Il Dottore, finita la gara ha subito scherzato sull’accaduto facendosi consegnare dalla fidanzata, Francesca Sofia Novello, uno dei trofei vinti in passato a Misano per festeggiare virtualmente il podio.

Antonio Russo