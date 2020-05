Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 17 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli da poco a molto nuvolosi al Nord, con temporali di breve durata sul Nordest in attenuazione notturna. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con qualche possibile piovasco sulla fascia appenninica dell’Umbria e dell’Abruzzo e sul Lazio, ma si tratterà di fenomeni di breve durata. Le temperature minime oscilleranno fra 17 e 22 gradi.

Lunedì 18 maggio cieli sereni quasi ovunque, salvo qualche fenomeno di breve durata sull’Italia centrale, in particolare lungo la fascia appenninica e sulla Sardegna. Temperature in leggera ascesa al Nord, stabili altrove, con massime comprese fra 27 e 32 gradi, di poco inferiori lungo il versante adriatico. Nei giorni seguenti l’onda di caldo africano dovrebbe attenuarsi con l’arrivo di correnti fresche e temporali.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

Nei pressi di Savona si segnala vento forte sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Prà e Bivio A10/Fine Complanare Savona.

A Roma in A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 5 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) chiusa l’entrata di San Cesareo in direzione della A1 Milano-Napoli per lavori fino alle ore 5 di martedì 19 maggio in modalità continuativa. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone, sulla stessa Diramazione Roma sud o alla stazione di Valmontone sulla A1 Milano-Napoli.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.