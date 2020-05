Marc Marquez tra i suoi tanti avversari sembra temere in maniera particolare Fabio Quartararo che in questa stagione avrà un anno in più di esperienza.

Marc Marquez si appresta a vivere una stagione monca, così come tutti i suoi colleghi. La MotoGP, infatti, a causa del coronavirus non potrà avere un calendario normale e dovrà accontentarsi di meno gare rispetto agli altri anni. Un campionato più corto quindi chiamerà i piloti a prendersi più rischi.

Durante un’intervista a “Canal+” Marc Marquez ha così analizzato la questione: “Sarà difficile capire se dovremo correre molti rischi o meno. Le gare saranno poche quindi bisognerà prendersi dei rischi, ma se sbagli poi sarà complicato riparare perché non ci sarà abbastanza tempo per farlo. Cercheremo di adattarci al calendario”.

Marquez teme la maggiore esperienza di Quartararo

Lo spagnolo ha poi parlato dei suoi avversari: “Io personalmente non mi aspetto di vedere molte sorprese. So chi sarà veloce e chi potrà lottare per il Mondiale. La stagione sarà un po’ diversa dal solito, ma alla fine la velocità dei nostri avversari resterà la stessa. Tra i nostri avversari ci saranno Quartararo e Vinales che saranno veloci, poi i piloti Suzuki, vedremo”.

Infine Marc Marquez ha puntato il dito contro chi crede gli darà più grattacapi in questo 2020: “Quartararo purtroppo per noi sarà più veloce perché quando si ha un anno in più di esperienza si è più veloci. Con l’esperienza si migliora molto. Nella pre-season è stato veloce sin dall’inizio. Sarà uno dei contendenti per il campionato. Anche se non è nel team ufficiale Yamaha, ha una moto ufficiale. Lo stesso accade per noi alla Honda con Crutchlow che ha la mia stessa moto”.

Antonio Russo