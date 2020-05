Piccolo fuoriprogramma durante la diretta di una gara online: Charles Leclerc si è dimenticato della fidanzata, rimasta chiusa fuori casa per mezz’ora!

Non ci saranno incidenti o rotture meccaniche, ma anche le gare virtuali hanno i loro inconvenienti. Se n’è accorto Charles Leclerc, che per via dell’eccessiva concentrazione che stava dedicando ad una corsa simulata di rally si è dimenticato nientemeno che della sua fidanzata, la bella Charlotte Siné.

Tutta la divertente scena casalinga è stata immortalata in diretta streaming sul canale di Twitch, la piattaforma che il Piccolo principe utilizza per trasmettere le sue imprese digitali. Nelle immagini si vede Charles impegnato al volante, quando ad un certo punto guarda lo schermo, legge un messaggio, si blocca di colpo, si toglie le cuffie e si precipita al piano di sotto.

Era il messaggio della sua ragazza rimasta chiusa fuori casa senza chiavi, come lui stesso ha poi raccontato su Twitter: “Ha dovuto abbonarsi al mio Twitch per potermi chiedere sulla chat del canale se le aprissi la porta di casa! Aveva aspettato per venticinque minuti al piano di sotto, perché non riuscivo a sentire il telefono, avevo le cuffie ed ero molto concentrato sul mio rally”, scrive divertito il monegasco.

