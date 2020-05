Charles Leclerc pianista. Il pilota della Ferrari ha composto un brano e lo ha proposto ai suoi seguaci sui social network.

Chissà che non abbia ingaggiato una gara con la sua fidanzata Charlotte Siné a chi è più bravo sulla tastiera. Entrambi monegaschi e ovviamente di famiglia bene, oltre ad una discreta istruzione scolastica, hanno potuto godere anche di quella musicale e non perdono occasione per metterlo in mostra.

In particolare, dall’inizio della quarantena, il #16 ha cominciato a sfoderare una personalità eclettica e in apparenza alla mano, ridendo e scherzando con i suoi fan e gli altri driver suoi coetanei, nella fattispecie Lando Norris e George Russell con cui più volte si è misurato nei GP di F1 online e nelle gare con i tagliaerba via Twitch, molto amate dai tifosi. A quest’ultimo proposito il 22enne ha dato appuntamento a tutti alle 21.30 di questo sabato.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

We’re back with something many people asked for.

Racing lawnmowers tonight at 9h30PM CET !

Live on Twitch : https://t.co/NLOMmgdvsN — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 16, 2020

Tornando alla performance al pianoforte, attorniato da alcuni trofei il vincitore dei round di Belgio e Italia 2019 si è esibito in una melodia ispirata a quella suonata da Tokyo Myers durante una puntata del talent show Britain’s Got Talent. In realtà, alla fine Leclerc ha spiegato ai fan di aver composto lui stesso la musica. Insomma la Rossa ha tra le sue fila un tuttologo, quasi a ricordare certi personaggi dell’automobilismo d’antan belli, ricchi, colti ed ammirati.

La nostra sensazione è che per il 2021 il Cavallino abbia fatto un’ottima mossa a livello di marketing. Con Charles e Sainz arriveranno un sacco di ragazzine sognanti.

Chiara Rainis