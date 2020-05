Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 15 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Dopo il nubifragio abbattutosi a Milano nella notte sarà ancora una giornata di maltempo in Lombardia e su tutto il Nord, pur con qualche debole schiarita nelle prossime ore. I fenomeno più intensi si sposteranno verso Est, ma le condizioni andranno lentamente migliorando. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, pur registrando qualche piovasco sull’alta Toscana. Temperature massime stabili o in leggero calo, con massime comprese fra 21 e 25 gradi al Centro-Nord, fra 27 e 30 gradi al Sud, di poco superiori in Puglia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio è iniziata la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso e coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. All’altezza di Brescia sulla A4 Milano-Brescia (Km 194 – direzione: Trieste) traffico rallentato tra Ponte Oglio e Rovato per Materiali dispersi.

A Genova est sulla A12 Genova-Livorno (Km 4.5 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 130 – direzione: Genova) rallentamenti tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Nei pressi di Reggio Emilia sulla A1 Milano-Bologna (Km 156 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per lavori in corso.

All’altezza di Civitavecchia in A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia (Km 57.8 – direzione: Ss1 Aurelia) l‘uscita di Civitavecchia Nord è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 15/05/2020 provenendo da Roma per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Civitavecchia sud.