Porsche ha deciso di mostrare il debutto della sua ultima perla, la Porsche 911 Targa, attraverso una premiere online in cui svelerà le forme del nuovo modello.

Passo dopo passo, la formazione della Porsche 911 (992) si sta espandendo, mentre gli amici di Zuffenhausen si preparano a svelare la Targa dal sapore retrò. Con i prototipi ripresi più volte dalle telecamere spia, non c’è molto mistero per quanto riguarda il design della vettura. Tuttavia, siamo ansiosi di vedere come sarà il prodotto finale senza la fastidiosa mimetizzazione che nasconde i dettagli più fini.

La pandemia di coronavirus ha spinto indietro il debutto del modello non una, ma due volte. Porsche dice che la 911 Targa avrebbe dovuto debuttare al Motor Show di Pechino, ma poi l’evento è stato rimandato a settembre. Il piano B prevedeva di portare l’auto al Porsche Tennis Grand Prix, ma anche questo è fallito perché l’evento è stato annullato.

La Porsche non ha altra scelta se non quella di ricorrere al Piano C, che si riferisce all’ospitare la prima mondiale durante un evento online. Si svolgerà per la prima volta sul canale web TV della rivista 9:11 dell’azienda. Quando? Il 18 maggio è il giorno in cui si staccheranno gli involucri virtuali, e sembrerebbe che l’auto avrà una finitura argento in contrasto con un tetto in tessuto rosso a giudicare dal video teaser in basso.

Aspettatevi che la nuova Targa rispecchi le specifiche tecniche dei modelli Carrera 4 regolari, ovvero la scelta tra 379 o 443 cavalli di potenza inviati ad entrambi gli assi.

La Targa non è l’unica rivelazione virtuale online programmata nelle prossime settimane, poiché Porsche dice che una misteriosa edizione speciale a tiratura limitata della 911 farà il suo debutto il 2 giugno. Prima sarà presentata in anteprima il 26 maggio con un video che ripercorrerà la storia di Porsche e parlerà degli elementi di design che hanno ispirato il nuovo Nine Eleven. Resta da vedere se sia basato sulla Targa, ma sarebbe la cosa più sensata.