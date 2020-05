Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 15 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile sul Nord Italia, con fenomeni anche di carattere temporalesco in Lombardia e precipitazioni più insistenti lungo la fascia alpina. Al Centro-Sud tempo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma si registrano piogge sparse sull’alta Toscana in graduale assorbimento. Le temperature minime restano stabili e saranno comprese fra 15 e 18 gradi al Centro-Nord, fra 20 e 25 gradi al Sud.

Sabato 16 maggio il vortice di alta pressione di matrice sahariana persisterà al Sud, con un lieve rialzo delle temperature che si manterranno oltre la media stagionale almeno fino agli inizi della settimana prossima. Tempo più instabile al Centro-Nord, con cieli da poco a molto nuvolosi e fenomeni sparsi su Toscana, Liguria, Emilia Romagna e lunga la fascia alpina e prealpina. Le temperature massime subiranno una leggera ascesa sul Mezzogiorno, dove si supereranno abbondantemente i 30 gradi, mentre al Centro-Nord saranno comprese fra 20 e 25 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

Tra Milano e Verona sulla A4 Milano-Padova si segnala pioggia tra Bergamo e Bivio A4/A21 Torino-Brescia. Tra Rovigo e Ferrara in A13 Bologna-Padova vento forte tra Bologna Interporto e Villamarzana. Vento forte anche in A14 Diramazione per Ravenna tra Ravenna e Nodo Diramaz.Ravenna/SS16 Adriatica.

Fra Tarquinia e Civitavecchia sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia vento forte tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto. L’uscita di Civitavecchia Nord e’ chiusa al traffico fino alle 20:00 del 15/05/2020 provenendo da Roma per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Civitavecchia sud.

A Nord di Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.