Per quanto riguarda le monoposto in questione, due (1990-1991) sarebbero state guidate da Ayrton Senna. Tra gli esemplari più noti la MP4/, ovvero la prima costruita in fibra di carbonio per la stagione 1981 successivamente all’unione della Project 4 di Dennis con la squadra, la McLaren con cui Niki Lauda vinse nel 1984, quella di Alain Prost del 1989, quelle di Mika Hakkinen dei mondiali 1998 e 1999, quella di Lewis Hamilton del 2008; la MP4/4-1 che fu la più vincente della storia dell’equipe, la MP4/8 con cui Beco firmò il GP d’Australia 1993 e l’unica MP4/8 motorizzata Lamborghini testata dall’indimenticato campione di San Paolo.

Chiara Rainis