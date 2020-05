La borsa mondiale non ha gradito la separazione improvvisa tra la Ferrari e Sebastian Vettel. L’annuncio è costato una cifra record alla F1.

La decisione del tedesco e del Cavallino di dirsi addio a fine 2020 ha portato ad uno scossone non solo nel paddock, ma pure nella finanza. Quotato sul mercato da fine 2016 a seguito dell’ingresso di Liberty Media, il Circus, già azzoppato dal Coronavirus e dallo spot alle attività dallo scorso marzo, ha dunque subito un altro colpo ben assestato.

Non appena reso noto l’addio e l’ingaggio di Carlos Sainz come sostituito del #5 le azioni FWONK dell’ente americano hanno subito perdite per 90 milioni di dollari.

We Tweeted yesterday that #F1 should have never been floated because it is influenced by too many external factors. Here’s more proof:

Vettel leaves Ferrari: $FWONK -4.5%

Sainz joins Ferrari: $FWONK +3.1%

Both prices from the same time. That’s a net loss of 1.4% or $90 MILLION… pic.twitter.com/5M5trjZDbw

— Formula Money (@FormulaMoney) May 14, 2020