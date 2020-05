Versione speciale 25 years per Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé, Audi RS 5 Sportback, Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback.

Per festeggiare i 25 anni della celebre Audi RS 2 Avant, Audi Sport introduce a listino le edizioni celebrative 25 years, disponibili nell’esclusiva tinta Blu Nogaro. La configurazione 25 years, dedicata ad Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé, Audi RS 5 Sportback, Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback, è caratterizzata da elementi estetici in nero lucido e look alluminio opaco. Le cornici dei finestrini, le calotte dei retrovisori laterali e gli anelli Audi saranno contrassegnati da una finitura total black. Il look alluminio opaco riguarderà invece i blade verticali, gli inserti alle longarine sottoporta, l’estrattore e lo splitter.

Interni e prezzi delle edizioni 25 years

Inoltre i modelli contrassegnati dall’edizione 25 years avranno interni esclusivi: rivestimenti in Alcantara impreziositi da cuciture blu Denim per i sedili, i tappetini, il tunnel, il selettore della trasmissione e la corona del volante. All’apertura delle portiere, le luci d’ingresso proiettano al suolo il logo 25 RS. Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback 25 years vanteranno ruote Audi Sport da 20 pollici in design Flag con pneumatici 275/30, mentre Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback 25 years adottano cerchi in lega da 22 pollici a 5 razze a V con coperture 285/30.

Sotto il profilo tecnico, le edizioni celebrative Audi RS 25 years si avvalgono, di serie, del pacchetto dynamic plus, integralmente votato alle performance. Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback, che montano un motore V6 2.9 TFSI da 450 CV e 600 Nm di coppia, la trazione integrale permanente quattro, il cambio tiptronic a otto rapporti, il nuovo display MMI touch e la piattaforma modulare d’infotainment MIB 3, avranno un incremento di velocità massima fino a 280 km/h. Audi RS 4 Avant 25 years è proposta a 129.000 euro, mentre Audi RS 5 Coupé 25 years e Audi RS 5 Sportback 25 years sono offerte a 134.000 euro. I prezzi di Audi RS 6 Avant 25 years e Audi RS 7 Sportback 25 years partono da 170.000 euro e 182.000 euro.