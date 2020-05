Alex Rins e Joan Mir raccontano la loro quarantena. I due piloti Suzuki, freschi di rinnovo, si svelano in una doppia intervista.

Le due star della Suzuki Alex Rins e Joan Mir sono tornati ad allenarsi sul circuito di Andorra a oltre 2000 metri di altitudine. Un tracciato che richiede uno sforzo fisico notevole e che serve per scrollarsi di dosso un po’ di ruggine dopo quasi due mesi di lockdown. I due piloti Suzuki hanno rinnovato con il team giapponese fino al 2022 e in questo periodo di quarantena hanno utilizzato strategie differenti per ammazzare il tempo.

Ad esempio, Joan Mir spiega in una doppia intervista con il suo compagno di squadra: “Mi alzo verso le nove, l’unica eccezione è la domenica, perché è il giorno libero. Lo faccio perché so che altrimenti non sarei in grado di alzarmi dal letto dopo la quarantena”. Alex Rins si intrattiene un’ora in più a letto: “Circa un’ora dopo, perché mi alzo verso le dieci. Ma mi è venuto anche in mente che avrei avuto problemi ad alzarmi presto quando tutto sarebbe finito”. Alla domanda su cosa non dovrebbe mancare a colazione, non ci pensa a lungo: “Succo d’arancia… Il mondo sembra molto meglio dopo il primo bicchiere di succo d’arancia”.

Allenamenti e cucina in lockdown

Entrambi i piloti Suzuki confessano di non correre troppi chilometri all’interno delle proprie quattro mura durante la pausa forzata. “Non ho contato, ma non penso che siano molte miglia perché faccio un po’ di allenamento al mattino e poi uso il pomeriggio per rilassarmi e fare altre cose.” La risposta di Alex Rins sembra simile: “Attualmente sto guardando il mio telefono, che raccoglie tutti i dati, e se ciò che vedo qui è vero, sono circa 2800 passi al giorno. Non bruci molte calorie”.

A proposito di calorie: quanto spesso i due piloti Suzuki fanno spuntini durante la quarantena? “Il più raramente possibile. La mia amica Alejandra ha creato un cosiddetto “cassetto proibito”, in cui ci sono tutti i dolci, gli snack e anche la Nutella. Cerco di non avvicinarmi troppo”, ha raccontato Joan Mir, mentre Rins confessa: “Sono stato in cucina 24 ore al giorno da quando sono stato in quarantena perché l’attesa ti fa venire fame e gli spuntini sono anche un modo per cacciare la noia”.