Volge ormai al termine il lungo matrimonio, durato ad oggi ben cinque anni, tra Sebastian Vettel e la Ferrari. Nato nel 2015 sotto i migliori auspici: per Maranello quello di giovarsi dell’esperienza e del talento di un già quattro volte campione del mondo, per il tedesco quello di riportare la Scuderia ai fasti del suo illustre connazionale e idolo d’infanzia Michael Schumacher.

Ma quelle grandi speranze con cui Vettel era stato accolto in Italia non si sono purtroppo mai concretizzate. Seb non è riuscito a portare a casa un altro campionato mondiale, ma si è dovuto accontentare di due titoli di vicecampione. Con il tempo la sua intesa con la Rossa è andata scemando, anche a suon di numerosi errori di guida accumulati nei momenti chiave delle ultime stagioni, finché l’anno scorso è stato addirittura scavalcato nelle gerarchie interne dal nuovo arrivato compagno di squadra Charles Leclerc.

Quella è stata la goccia che ha fatto definitivamente traboccare il vaso. Si è giunti così nei giorni scorsi all’annuncio definitivo del mancato rinnovo del contratto e dunque dell’addio tra Sebastian Vettel e la Ferrari. Un addio non scevro di rimpianti, che noi di TuttoMotoriWeb.com proviamo a sintetizzare con i freddi numeri, ripercorrendo le statistiche, importanti in valore assoluto ma inevitabilmente deficitarie rispetto alle aspettative, dell’avventura dell’asso di Heppenheim con il Cavallino rampante.

Vettel-Ferrari, tutti i numeri