Valentino Rossi ha pubblicato un video con il primo giro di pista sulla moto da dirt track dopo la fine della quarantena e la riapertura del suo Ranch

Dopo una così prolungata inattività, la più lunga nella storia della sua ancor più lunga carriera agonistica, rimettere il sedere sul sellino di una moto deve aver rappresentato una specie di liberazione per Valentino Rossi. È accaduto lunedì scorso, quando l’inizio della famigerata Fase 2 in Italia, tra le misure precauzionali che sono state allentate, ha anche eliminato il divieto di allenamento per gli atleti di interesse nazionale o internazionale.

Per il Dottore, questo via libera da parte del governo ha significato la possibilità di riaprire i cancelli del suo Ranch, la pista privata che possiede a Tavullia, e dunque di tornare a guidare le moto da dirt track, insieme ai suoi fidi allievi della VR46 Riders Academy. Un momento talmente bello e indimenticabile che il nove volte campione del mondo ha voluto immortalarlo in un video.

I primi passi di Valentino Rossi verso il ritorno alle gare

Vale ha infatti indossato una telecamera GoPro sul suo casco e ha registrato un intero giro del tracciato sterrato, pubblicando poi le immagini sui suoi profili ufficiali nei social network. Che sono state naturalmente accolte e commentate, dai suoi milioni di tifosi in tutto il mondo, con altrettanto entusiasmo.

Per Valentino Rossi e i suoi, questa è stata la prima tappa ufficiale verso la ripresa regolare delle attività motociclistiche. Da oggi riaprirà i battenti anche l’autodromo di Misano Adriatico, che permetterà dunque a lui e agli altri centauri della zona di tornare a girare anche sull’asfalto. Poi partirà il conto alla rovescia verso la ripresa del Motomondiale, che salvo ulteriori (e non certo auspicabili) colpi di scena dovrebbe avvenire nel luglio prossimo. La quarantena è ufficialmente finita, anche per il più grande campione del motociclismo italiano moderno.