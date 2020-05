Solo due giorni dopo l’addio di Vettel, ufficializzato l’ingaggio del suo sostituto alla Ferrari: sarà Carlos Sainz, che comporrà la coppia più giovane

Nemmeno due giorni dopo l’annuncio che la Ferrari non avrebbe rinnovato il contratto con Sebastian Vettel, ecco che viene ufficialmente comunicato il nome del suo sostituto. Tutto come previsto: si tratta di Carlos Sainz, madrilegno, classe 1994, giovane ma con già cinque stagioni e 102 Gran Premi in Formula 1 alle spalle, figlio d’arte (suo padre fu campione del mondo nei rally) e chiamato a riportare la bandiera spagnola a Maranello dopo la lunga parentesi di Fernando Alonso.

Sainz si è dimostrato negli ultimi anni pilota talentuoso e veloce, in particolare riuscendo a riportare sul podio la McLaren, formazione nella quale milita attualmente, ma a far pendere in suo favore la decisione del Cavallino rampante è stata sicuramente anche il suo carattere da uomo squadra, la sua faccia pulita che piace agli sponsor e la sua capacità di parlare ottimamente l’italiano.

Così Mattia Binotto accoglie Carlos Sainz in Ferrari

“Sono felice di poter annunciare che Carlos entrerà a far parte della Scuderia Ferrari a cominciare dalla stagione 2021”, lo accoglie il team principal Mattia Binotto. “Con già cinque campionati alle spalle, ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia”.

Sainz sarà naturalmente chiamato a rivestire il ruolo di fido scudiero in una Scuderia che ha deciso di affidare il suo futuro a lungo termine nelle mani del nuovo capitano Charles Leclerc: “Abbiamo iniziato un nuovo ciclo che ha come obiettivo ultimo tornare al vertice della Formula 1”, conferma Binotto. “Sarà un percorso lungo e non privo di difficoltà, soprattutto nello scenario di un quadro economico e regolamentare che sta cambiando in maniera repentina e che impone di affrontare questa sfida in maniera differente rispetto al recente passato. Siamo convinti che una coppia di piloti ricca di talento e personalità come quella formata da Charles e Carlos, la più giovane negli ultimi cinquant’anni di storia della Scuderia, sia la miglior combinazione possibile per consentirci di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Chiosa Carlos Sainz esprimendo la medesima soddisfazione: “Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra. Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione”. A sostituire l’iberico alla McLaren dal 2021 sarà invece Daniel Ricciardo, già ufficializzato pochi minuti prima di lui, che in precedenza era stato in concorrenza per accaparrarsi lo stesso sedile di Maranello.

