Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 14 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile con fenomeni di carattere anche temporalesco tra Lombardia e Liguria. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, con qualche rovescio di breve durata sulla Toscana. Le temperature minime subiranno un leggero aumento e oscilleranno fra 15 e 21 gradi, di poco superiori sulle regioni dell’estremo Sud.

Venerdì 15 maggio ancora instabile al Nord, con qualche timida schiarita sul Nordovest, mentre proseguiranno le precipitazioni sul Nordest. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con addensamenti in transito sull’alta Toscana ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime stabili e comprese tra 21 e 23 gradi al Nord, tra 24 e 29 gradi al Centro-Sud, toccando punte di 34 gradi sulla Puglia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

A Genova sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 33.6 – direzione: Genova) scorta veicoli tra Albisola e Celle Ligure per cattive condizioni stradali. A Bologna in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 10.8 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallentato tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per lavori in corso.

A Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 305 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Firenze sud e Incisa – Reggello per materiali dispersi. A Roma sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia (Km 57.8 – direzione: Ss1 aurelia) l‘uscita di Civitavecchia Nord e’ chiusa al traffico fino alle 20:00 del 15/05/2020 provenendo da Roma per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Civitavecchia sud.

Vento forte tra Caserta e Salerno in A30 Caserta-Salerno tra Sarno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.