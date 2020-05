Jorge Lorenzo in diretta social con la modella russa Katerina Safarova: il suo lavoro, i motivi del ritiro e i segreti per conquistare una ragazza.

Jorge Lorenzo è stato di una chiacchierata via social con la modella russa Katerina Safarova. Ha risposto a diverse domande sulla sua carriera e partecipato a un divertente gioco pieno di sfide in cui il perdente è obbligato a disegnare l’oggetto che il suo rivale dice su qualsiasi parte del corpo.

Prima di iniziare questa sfida unica con Safarova, il maiorchino ha ricordato il suo attuale lavoro: “Dopo essere andato in pensione, ho ricevuto un’offerta da Yamaha per essere un collaudatore. Sono colui che prova i pezzi prima che i piloti li testino in competizione”. All’età di 32 anni perché ha deciso di smettere con le gare? “Ero a livello professionale da molto tempo, 18 anni come professionista, da 15 a 32 anni. Chiede molto sacrificio, come tutti gli sport di alto livello, dedicandoci molte ore, e il nostro sport è ad alto rischio. E quando cadi a terra puoi rompere le ossa. Ho avuto molti infortuni, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, ogni volta che cadevo mi facevo male. L’anno scorso ho firmato con la Honda non è stato molto buono, ho avuto molti infortuni e nell’ultimo ho schiacciato due vertebre. Mi ha cambiato un po’ la testa”.

Oltre alle domande professionali, il collaudatore del team Yamaha si è anche impegnato a parlare della tecnica che usa quando flirta con le donne, offrendo alcuni consigli: “Se mi piace una ragazza, basta andare lì, si balla, vedi come ti guarda, come sorride… senza pensaci un sacco (ride)… Devi mostrare interesse – ha concluso Jorge Lorenzo – ma non esagerare…”