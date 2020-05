Stigefelt ha parlato del possibile accordo che potrebbe arrivare con Valentino Rossi. Il Dottore e Petronas però per ora ancora non hanno parlato tra loro.

Valentino Rossi e la Petronas sono destinati ad unirsi in matrimonio qualora il Dottore decidesse di proseguire per un altro anno in MotoGP. Naturalmente ci saranno tante cose da mettere a punto, ma al momento la squadra e il #46 ancora devono parlare di questi dettagli. Una cosa è certa però: Petronas non vede l’ora di abbracciare il rider di Tavullia all’interno del proprio team.

Come riportato da “Speedweek.com” Johan Stigefelt ha così affermato: “Quando parliamo di Valentino bisogna dire che stiamo parlando del pilota più importante della storia della MotoGP e uno degli atleti più famosi a livello mondiale. Questo per noi come team è molto importante e anche per i nostri partner”.

Stigefelt: “Dovremo parlarne anche con i nostri partner”

Il Team Director della squadra Petronas ha poi proseguito: “Per ora però non abbiamo ancora parlato con Vale. Ci siamo consultati con la Yamaha, ma non si siamo seduti ancora per discuterne i dettagli. Poi in seguito parleremo con Vale dell’intero progetto di coinvolgimento. Voglio anche sottolineare che dobbiamo parlare anche con i nostri partner coinvolgendoli in questa discussione”.

Stigefelt ha poi concluso: “Ora è un po’ presto per parlare di Valentino Rossi, se riusciremo a trovare un accordo come squadra cercheremo di fare tutto il possibile per soddisfarlo e costruire attorno a lui un team forte che possa farlo sentire a suo agio. Al momento è presto per parlare del suo equipaggio, questo è uno dei punti di cui discuteremo più tardi”.

Antonio Russo