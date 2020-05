In questo video promozionale dell’Alfa Romeo vediamo uno sketch con protagonista Kimi Raikkonen al volante di una Stelvio.





Kimi Raikkonen continua ad essere il portavoce dell’Alfa Romeo in Europa, ed è ora protagonista di un nuovo divertente spot con una Stelvio Quadrifoglio e una Dodge Viper. Le vetture si incontrano per una gara di accelerazione improvvisata a un semaforo che non finisce come ci si aspetterebbe.

Lo spot inizia mostrando lo Stelvio Quadrifoglio lungo una strada costiera. Lo spot mette in mostra caratteristiche come le sospensioni attive del crossover incentrate sulle prestazioni e il display di infotainment da 8,8 pollici. Poi, vediamo apparire un’auto sportiva nera dietro l’Alfa. Un sguardo più attento rivela poi che il veicolo è una Dodge Viper.

Stranamente, questa è la Viper degli anni 2000, piuttosto che l’ultimo modello. Inoltre, i costruttori commerciali tolgono l’emblema dal cofano e lo tolgono dal volante. La Viper ha un look così caratteristico che togliendo i distintivi non si nasconde nulla. Inoltre, Alfa Romeo e Dodge sono entrambi marchi di Fiat Chrysler Automobiles, quindi non dovrebbe esserci alcuna preoccupazione di promuovere i prodotti di un’altra azienda.

Il pilota della Viper dà il via a una gara, ma il finestrino dello Stelvio scende a rivelare Raikkonen al volante del crossover. L’Uomo di Ghiaccio mette il veicolo in modalità Race. Tuttavia, il pilota Viper perde fiducia, e la macchina scompare via via.

La Stelvio ha recentemente ricevuto alcuni aggiornamenti. L’Alfa ha migliorato il sistema di infotainment aggiungendo un processore più veloce. Il sistema di assistenza al guidatore ottiene l’assistenza autostradale con il centraggio delle corsie e il controllo adattivo della velocità di crociera. Ci sono anche nuovi colorazioni disponibili come il Rosso 6C Villa d’Este, Ocra GT Junior, Ocra GT Junior e Montreal Green. Non ci sono modifiche al propulsore, quindi il Quadrifoglio continua a produrre 505 cavalli.