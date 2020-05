In questo video vedremo le nuove Porsche nel corso di un evento organizzato sulla neve: il Porsche Ice Experience.



La neve è una cosa curiosa per gli appassionati di auto. Alcuni potrebbero considerarla come una cartina tornasole, che separa le persone che amano semplicemente le auto da quelle che amano guidare. Ovviamente ci sono molte possibilità di sovrapposizione in un’affermazione del genere, ma per ottenere il massimo da qualsiasi auto in condizioni di slittamento è necessario un notevole investimento nell’atto di guidare. Potrebbe essere più di un investimento di quanto alcuni appassionati siano disposti a fare

Per chi cerca il divertimento invernale al volante, la Porsche Ice Experience è un’oasi di eccellenza al rallentatore. Questo video di Carfection chiede se la prima Porsche completamente elettrica può essere divertente in situazioni di bassa trazione come le controparti a combustione interna.

Naturalmente, sappiamo già che è assolutamente vero, e il video si conclude con un drammatico filmato del Taycan che slitta di lato mentre il guidatore sorride e se la ride. Il filmato ci porta attraverso i tre giorni della Porsche Ice Experience, dove i piloti ricevono lezioni di controllo delle auto a bassa trazione da esperti, mentre progrediscono attraverso modelli sempre più potenti.

L’azione inizia con una Carrera 4S a trazione integrale, eccezionalmente sicura sulla superficie ghiacciata. La trazione integrale viene scambiata con la trazione posteriore e la potenza prolifica di una 911 GT3, e la sfida viene superata con una 718 Cayman. Infine il Taycan esce per l’ultimo giorno, e con la luce del giorno che si affievolisce, la super berlina elettrica dimostra la sua capacità di movimento. In breve, l’intero video è glorioso.