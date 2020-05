“Engine Restart” è il tema della seconda edizione del Motor Valley Fest, che prende il via il 14 maggio. Ecco come sperimentare tutto online quest’anno.



Riavvio motore. Sono due parole semplici ma molto efficaci per rappresentare ciò che tutti noi sentiamo in questo momento: la voglia di ripartire.

Ed è anche il tema del secondo Motor Valley Fest annuale che a causa della pandemia globale, quest’anno l’evento si è spostato interamente online (www.motorvalleyfest.it) e si svolgerà da domani, dal 14 maggio a domenica 17 maggio. La regione italiana della Motor Valley e i suoi occupanti, i suoi abitanti e i produttori di supercar, sanno come far girare i loro motori, come ci ricorda questo video di presentazione ufficiale del Festival.

Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani. Non ci si abitua mai a leggere nomi di questo calibro in un solo colpo. E’ ancora più bello vedere queste aziende insieme, unite in una causa comune in questi tempi difficili. Infatti, idee e visioni saranno condivise al Motor Valley Fest di quest’anno per preparare la nuova normalità che ci attende. L’intero programma online del Festival è ricco di incontri e dibattiti destinati a professionisti, istituzioni e imprenditori che saranno tutti coinvolti in questo evento.

Non ci si abitua mai a leggere nomi di questo calibro in un solo colpo. E’ ancora più bello vedere queste aziende insieme, unite in una causa comune in questi tempi difficili.

La sessione di apertura si svolge il 14 maggio, seguita da una selezione di incontri a tema su tutto, dalle corse al design. Contemporaneamente, i giovani che vogliono intraprendere un’entusiasmante carriera nel settore automobilistico possono seguire gli E-Talent, oltre alle presentazioni di oltre 50 start-up dedicate alla mobilità.