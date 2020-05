Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 13 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi e ancora tempo instabile al Nord, con fenomeni residui in Lombardia e lungo la fascia alpina, ma nel corso della notte i rovesci andranno scomparendo. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, salvo qualche piovasco serale in Umbria. Stratificazioni in transito sulla Calabria ma senza fenomeni. Le temperature minime subiranno un innalzamento soprattutto al Sud e oscilleranno fra 12 e 17 gradi al Centro-Nord e tra 20 e 25 gradi al Sud.

Giovedì 14 maggio tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, ad eccezione di qualche rovescio sparso tra Emilia ed alta Toscana. Temperature massime in ascesa e comprese fra 23 e 26 gradi al Nord, fra 25 e 30 gradi al Sud, ma in Sicilia si potranno sfiorare i 39°. Dal pomeriggio torneranno ad aumentare le nubi al Nord con fenomeni anche temporaleschi in serata, in particolar modo su Liguria, Piemonte e settore lombardo-veneto a ridosso delle Alpi. Attesi fenomeni anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine a fine giornata.

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

La pioggia causa rallentamenti in Lombardia: sulla A4 Torino-Padova pioggia tra Nodo di Pero e Bivio A4/A21 Torino-Brescia; sulla A8 Milano-Varese pioggia tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese.

Nei pressi di Bologna sulla A14 Bologna-Taranto, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova ed il raccordo di Casalecchio, verso la A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per un incidente tra 3 camion avvenuto all’altezza del km 12+500. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Restano 5 km di coda tra Bologna San Lazzaro ed il raccordo di Casalecchio verso nord.

Vento forte intorno alla Capitale, soprattutto in A1 Diramazione Roma nord – GRA tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. In A24 Roma-Teramo vento forte tra Grande Raccordo Anulare e Tivoli. Tra Frosinone e Cassino sull A1 Firenze-Napoli si segnalano venti tesi tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Ceprano.