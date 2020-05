Ieri la Ferrari ha annunciato il divorzio da Sebastian Vettel. A quanto pare però il tutto sarebbe partito da una mossa fatta dal tedesco.

Sebastian Vettel e la Ferrari non saranno più insieme dal 2020. La notizia, che era nell’aria da giorni, ha preso i crismi dell’ufficialità ieri mattina, quando da Maranello è arrivato un comunicato ufficiale con il quale è stato annunciato il divorzio. Una separazione per certi versi sorprendente, almeno per quanto riguarda le modalità.

Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un annuncio a questo punto dell’anno, con una stagione che ancora deve prendere il via e la possibilità di creare ulteriori tensioni all’interno del team.

Per Vettel varie ipotesi sul piatto, anche il ritiro

Secondo quanto riportato da “Marca” però la Ferrari sarebbe stata costretta ad annunciare il divorzio a causa dello stesso Vettel, che lunedì avrebbe fatto filtrare alla stampa tedesca la propria decisione, mettendo di fatto la Rossa spalle al muro. I colleghi teutonici, infatti, lunedì sera hanno annunciato il divorzio imminente che poi è arrivato martedì attraverso il comunicato da Maranello.

Al momento la situazione è tutta in divenire. Per quanto concerne la Ferrari il nome più caldo è quello di Carlos Sainz Jr. che sembra vicinissimo a vestirsi di rosso. Per la Rossa però sullo sfondo ci sono molti nomi come Ricciardo, Giovinazzi e addirittura Hamilton, che al momento non ha ancora rinnovato con Mercedes.

Diversa la situazione, invece, per Vettel che potrebbe addirittura restare fermo un anno qualora non dovesse trovare un accordo con un altro team competitivo. Sul piatto per il tedesco ci sono varie ipotesi più o meno concrete come McLaren, Renault, Red Bull e Mercedes. Si attendono sviluppi nei prossimi mesi.

Antonio Russo