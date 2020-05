Francesca Sofia Novello ha raccontato della convivenza con Valentino Rossi e ha ammesso di essersi trovata benissimo con il #46.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono fidanzati ormai da più di due anni e questa quarantena li ha costretti per la prima volta a passare molto tempo insieme, da soli a casa. Una bella prova per una coppia giovane, che ha nei suoi piani futuri quello di sposarsi e crearsi una famiglia insieme.

Come riportato da “Oggi”, Francesca Sofia Novello ha così raccontato della sua quarantena: “Ero andata a Tavullia a inizio marzo per rilassarmi. Sarei dovuta restare una settimana, ma poi alla fine è arrivato il lockdown e quindi sono rimasta bloccata qui. Però in questa tragedia immane almeno ho avuto la piccola consolazione di passare la quarantena con il ragazzo che amo”.

Francesca Novello: “Sono riuscita a lanciare la mia linea di costumi”

La bella top model ha poi proseguito: “La convivenza non è stata superata, di più, è stata superata con lode. Per la prima volta siamo stati tanto tempo insieme da soli e non ci sono state sorprese, siamo stati benissimo, siamo innamorati e sereni. Ci svegliamo tardi, facciamo colazione, ci alleniamo insieme e poi giriamo con i nostri due cani Penelope e Ulisse. A pranzo e a cena andiamo dalla mamma di Vale, la Stefania che è bravissima. Poi ci facciamo una bella maratona di film e serie tv sino a notte a fonda”.

Infine Francesca Sofia Novello ha così concluso: “Prima di tutto questo avevo tanti progetti legati alla moda, ma la salute viene prima di tutto. In ogni caso ho fatto in tempo a lanciare la mia linea di costumi, Envidiame. Fortunatamente grazie alla fantasia e alla tecnologia sto continuando a lavorare: curo i miei profili social e faccio degli shooting con Facetime”.

Antonio Russo