La modella calabrese Cristina Buccino smentisce l’ipotesi di un flirt con Andrea Iannone: “La gente mi appioppa un fidanzato a settimana”.

Nelle settimane scorse, in pieno lockdown, si vociferava di una possibile love story tra Andrea Iannone e Cristina Buccino. Tanto che secondo alcuni i due si sarebbero incontrati nonostante le rigide normative in termini di quarantena. Una news che ha fatto subito centro nel gossip ma anche nel mondo del motociclismo, dato che il pilota Aprilia ha sempre fatto breccia nel cuore di modelle e donne famose, vedi Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Leggi anche -> Andrea Iannone, che polemica! Getta guanti e mascherina a terra

La showgirl di origine calabrese smentisce però la love story con Andrea Iannone durante una diretta social con Vanity Fair, anche se ci hanno messo un bel po’ per smentire le voci sempre più assidue. “In questi casi non c’è da rispondere mi viene da ridere mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni mi appioppano un fidanzato a settimana, quand’ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso”. La ex di Cristiano Ronaldo, smontando tutte le voci infondate, pare abbia trascorso l’intera quarantena assieme alla fedele sorella. Adesso non resta che attendere la definitiva fine della quarantena per conoscere chi sarà la nuova fiamma del pilota di Vasto. E c’è già chi scommette che sarà una star delle cronache rosa, ancora una volta…