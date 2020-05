“Le ragioni sono diverse”, ha sostenuto il 74enne. “Non vivendo più bene insieme ci siamo separati. E’ come un matrimonio. E’ giunto alla fine. Non è questione di avere il driver migliore o la macchina più forte. Ho avuto in tanti momenti grande fiducia e stima nei confronti di Vettel perché ha fatto delle gare bellissime, poi non so se lui non ha capito l’auto o noi non abbiamo capito lui, ma possono succedere cose del genere. Non è comunque il caso di dare delle responsabilità a nessuno”.

“E’ una storia bella che poteva essere molto più bella e che termina”, ha concluso Ferrari con una frase ormai prassi per tutti coloro che per qualche tempo si sono trovati a passare e a restare in zona Modena. Un’affermazione che rende chiaro un fallimento, l’ennesimo, e che di conseguenza dovrebbe portare i vertici del Cavallino a riflettere.

Chiara Rainis