Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 11 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile al Nord, con qualche schiarita sul Nordovest e precipitazioni diffuse sul Nordest, che dal pomeriggio interesseranno nuovamente anche la Lombardia. Al Centro Italia fenomeni sul versante adriatico e lungo la fascia appenninica, più soleggiato sul litorale tirrenico. Tempo stabile e soleggiato al Sud, pur con qualche sterile velatura in transito sulla Puglia. Temperature massime in aumento al Nord, stabili sul resto della Penisola, e saranno comprese fra 21 e 26 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio è iniziata la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Per saperne di più leggi qui -> Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia dal 4 maggio

Nei presso di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 8.2 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallentato tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale per lavori in corso.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 269 – direzione: Milano) code a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per traffico intenso. In A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Napoli) chiusa la A1 Panoramica per lavori sino alle 17 di oggi. In alterativa, chi da Bologna è diretto verso Firenze, può percorrere la A1 Direttissima. Il traffico locale diretto verso le stazioni di Pian del Voglio e Roncobilaccio può percorrere la A1 Direttissima ed uscire alla stazione di Badia.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.