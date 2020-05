Pol Espargarò non vede l’ora di cominciare la stagione MotoGP e spera che nessun pilota osi lamentarsi del caldo che farà a Jerez il 19 luglio.

Pol Espargaró vive la sua nuova esperienza da padre e forse non poteva esserci momento migliore per restare a casa. Da due mesi è diventato papà, può godersi la nuova condizione familiare, ma inutile negare che per un pilota è difficile restare lontano dalle gare per troppo tempo. “Mia moglie sta prendendo una grande parte in tutto questo perché devo continuare l’allenamento – ha detto in un video YouTube per RFME -, e parte dell’allenamento è il riposo. Durante il giorno sono molto più coinvolto di lei, la lascio dormire la mattina. Ma di notte è eccezionale, gli sono molto grato”.

Nonostante l’arrivo di una figlia non cambierà nulla per Pol Espargarò, intenzionato a compiere un ulteriore passo in avanti con KTM nella prossima stagione. “Nel mio caso non penso che mi influenzerà molto. Sono insieme ad altri quattro o cinque piloti tra quelli che corrono il maggior numero di rischi sulla moto, non credo che cambierà, ho ancora tutto per raggiungere il massimo in MotoGP”.

Una stagione 2020 inedita

La MotoGP inizierà il 19 luglio a Jerez, in una data che solitamente è a cavallo della pausa estiva negli anni precedenti: “Il caldo è il minimo. In questo momento che sta coinvolgendo tutto il mondo, con i team che lo stanno affrontando con sforzo, con lo sforzo titanico che gli sponsor stanno facendo per mantenere a galla, lo sforzo di Dorna per mantenere vivo il campionato e cambiare le gare… Penso che la cosa più ingiusta sarebbe per noi lamentarci perché fa caldo. Corriamo anche in Thailandia e Malesia, che è molto caldo e l’umidità è molto più alta. Vogliamo davvero iniziare. Questo sport non può più stare fermo”.

Da quest’anno lui e suo fratello Alex non saranno più l’unica coppia di fratelli piloti. Nel box Honda ci saranno Marc e Alex Marquez: “Abbiamo vita più facile perché non siamo compagni di squadra. Ogni volta che mi è stato chiesto, ho chiarito che l’ultima cosa che vorrei fare è condividere una squadra con mio fratello, sarebbe una brutale lotta interna Nel caso di Marc e Alex è diverso perché Alex è un novellino, ma non è qualcosa che mi piace il fatto di condividere il box con mio fratello perché con lui hai una relazione che va ben oltre la concorrenza, e questo mondo è così elitario ed esigente che, essendo in pista, crea una rivalità non solo tra fabbriche ma anche tra piloti”.