Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 12 maggio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile al Nord con fenomeni maggiormente concentrati sul Nordest e lungo la fascia alpina, in estensione sul Piemonte nel corso della notte. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola. Temperature minime stabili o in locale aumento, specialmente al Sud, comprese fra 12 e 17 gradi, punte di 20 gradi sulle Isole maggiori.

Mercoledì 13 maggio il Nord Italia rimarrà ancora nella morsa della depressione, mentre il Sud si ritroverà alle prese con l’anticiclone africano che porterà correnti molto calde provenienti direttamente dal Sahara, con un conseguente innalzamento delle temperature. Le massime al Nord oscilleranno fra 16 e 21 gradi, al Centro-Sud tra 26 e 31 gradi, mentre in Sicilia si sfioreranno i 38 gradi, un autentico record per il mese di maggio.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Saranno consentiti gli spostamenti fra diversi Comuni all’interno della propria Regione. Sarà possibile spostarsi anche al di fuori dei confini regionali, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza.

Tra Rovigo e Ferrara sulla A13 Bologna-Padova (Km 63 – direzione: Padova) l‘uscita di Villamarzana è chiusa al traffico provenendo da Bologna per incidente. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Rovigo.

A Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 10 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallentato tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per lavori in corso. Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Napoli) chiusa la A1 Panoramica per lavori sino alle 17 di oggi. In alterativa, chi da Bologna è diretto verso Firenze, può percorrere la A1 Direttissima. Il traffico locale diretto verso le stazioni di Pian del Voglio e Roncobilaccio può percorrere la A1 Direttissima ed uscire alla stazione di Badia.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.4 – direzione: G.R.A.) coda tra Bivio A24/Tangenziale est RM e Via Fiorentini per incidente. SUlla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) chiuso al traffico Bivio A24/Tangenziale est RM provenendo da G.R.A. verso Via Salaria.