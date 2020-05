Jack Miller rincorre la prima vittoria in classe regina con la Ducati. Grande fiducia dopo le prestazioni viste durante i test invernali.

Il pilota della Pramac Ducati Jack Miller è convinto che la GP20 sia migliorata sotto tutti gli aspetti rispetto al prototipo 2019. Nell’ultimo test invernale a Losail ha toccato la top speed più elevata, ma la potenza non è tutto. Il pilota australiano trasuda ottimismo, si è allenato senza sosta durante il lockdown nel suo ranch in Australia e punta al team ufficiale per il 2021. Fondamentale sarà conquistare la prima vittoria in classe regina, sarebbe la prima volta anche per la squadra satellite Pramac Racing.

L’ottimismo di Miller

In vista del prossimo campionato Jack Miller pensa di poter puntare ai piani alti della classifica. “La moto funziona davvero bene”, afferma il rider del team satellite con sicurezza. “Sono stato il più veloce nel test di velocità massima ogni giorno. Non sono davvero il pilota più leggero sul campo. Durante il test a Losail, abbiamo anche visto come i nuovi pneumatici Michelin si armonizzano con la GP20. I piloti di altre marche hanno avuto più problemi”. Dopo i cinque podi nella stagione 2019 l’australiano vuole quella vittoria che potrebbe consacrarlo al team factory.

Leggi anche -> MotoGP 2020: finalmente si parte, ecco il nuovo possibile calendario

Impresa per nulla facile considerando i progressi compiuti dagli altri costruttori, in primis Yamaha e Suzuki. Sarà invece curioso vedere lo stato di salute tecnica della Honda dopo le difficoltà riscontrate nell’ultima giornata di test IRTA in Qatar. In casa Ducati sono evidenti i progressi in termini di velocità massima. “La Ducati ha sicuramente fatto un altro grande passo nel motore. La Yamaha ha raggiunto la Honda. Ma alla massima velocità non hanno possibilità contro la Ducati. L’anno scorso ho combattuto molto con Marc e Cal, anche nei rettilinei. Ma nei test invernali erano in media 8 km / h più lenti rispetto a me”.